Rize'de derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

Pazar ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Hemşin deresine düşen köpeğin dere kenarındaki yüksek istinat duvarı sebebiyle kıyıya çıkamayıp mahsur kaldığını gören duyarlı vatandaşlar AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler botla dereye inerek akıntıya kapılma riski olan köpeği bulunduğu yerden bota alıp kıyıya çıkardı.
Acıktığı anlaşılan köpeğe, ekiplerce mama verildi.
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