Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan - Son Dakika

Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan

07.10.2020 12:12
Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve partililer katıldı.

Pazarlar konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, kongrede yaptığı konuşmada, "Kongremizde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ogün Gündoğan ve yönetimine başarılar diliyorum. Göreve gelen kardeşlerimizin liyakat ve dürüstlük ilkelerini kendilerine şiar edineceklerinden eminim. Oluşturulan ekibin Pazarlar'ın geleceğine, ileriki yıllara damga vuracağını şimdiden söylüyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın belirtmiş olduğu hedeflere bu kadroların koşacağını biliyor ve bu kutlu davayı daha ilerilere taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Ak Parti Pazarlar Gençlik Kolları Başkanı seçilen Ogün Gündoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda mücadele edeceğiz. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacağız. Tüm arkadaşlarımla beraber teşkilatımıza layık olmak için gayret edeceğiz" dedi.

Pazarlar AK Parti Gençlik Kolları 6. kongrede Ogün Gündoğan AK Parti Pazarlar Gençlik Kolları Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Burcu Tuncel, Ertuğrul Şahin,

Bayram Erdoğan, Hüseyin Kul, Ömer Karakaş, Mehmet Ali Coşkun, İdris Ertaş, Engin Can Kul, Salih Azman ve Mehmet Azman seçildi. - KÜTAHYA

Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan
Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan
Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan
Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan

Gündoğan, AK Parti, Pazarlar, Kütahya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan - Son Dakika


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