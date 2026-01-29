Pazarlar Spor Lisesi ASKF'ye Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pazarlar Spor Lisesi ASKF'ye Katıldı

Pazarlar Spor Lisesi ASKF\'ye Katıldı
29.01.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarlar Spor Lisesi, ASKF'ye katılarak resmi liglerde temsil edilme sürecini başlattı.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve profesyonel müsabakalara katılabilmek amacıyla Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Muammer Gökalp başkanlığında 29/01/2026 tarihinde toplanarak 2026/4 sayılı kararla federasyona katılma kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda kulübün artık resmi liglerde temsil edilmesinin önü açılırken, yönetim kurulunda da görev dağılımı yapıldı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Muammer Gökalp, spor lisesi bünyesindeki genç yeteneklerin artık lisanslı birer sporcu olarak sahaya çıkacağını belirtti. Gökalp, "Kulübümüzün sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve gençlerimize daha geniş imkanlar sunmak için bu önemli adımı attık. ASKF bünyesinde yer alarak, öncelikle okulumuzun öğrencileri olmak üzere; Pazarlar ilçemiz ve çevre ilçelerdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi kulübümüz bünyesinde toplayacağız. Kütahya sporuna disiplinli ve yetenekli neferler kazandırmayı hedefliyoruz. Pazarlar Spor Lisesi olarak artık sadece eğitimde değil, tüm bölge gençlerini kucaklayan bir anlayışla sahalarda da adımızdan söz ettireceğiz" dedi.

Hem Beden Eğitimi Öğretmeni, hem de Kulübün Sportif İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Erdinç ise projenin teknik boyutuna dikkat çekti. Erdinç, "Bir eğitimci ve spor adamı olarak en büyük gayemiz, okulumuzdaki akademik spor eğitimini federasyon çatısı altındaki resmi müsabaka tecrübesiyle birleştirmek. Öğrencilerimizin ve bölgemizdeki genç yeteneklerin teoride öğrendiklerini amatör liglerde pratiğe dökmesi, onların profesyonelleşme sürecini hızlandıracaktır. Tüm branşlarda teknik altyapımızı federasyon standartlarına uygun hale getirerek başarıyı kalıcı kılacağız" dedi.

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ise okul spor kulüplerinin amatör sporun kalbi olduğunu vurgulayarak okulun stratejik önemine değindi. Cengiz, "Pazarlar Spor Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarımızın federasyonumuza dahil olması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bu okulun 9 farklı ilden ve 20 farklı ilçeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapması çok kıymetli. Farklı bölgelerden gelip Kütahya'mızda eğitim gören bu gençlerimizin, kulüp çatısı altında federasyon etkinliklerine ve müsabakalara katılım yolunun açılması sporun tabana yayılması açısından önemli bir fırsat ve hizmettir. Bu katılım, Kütahya'daki amatör spor branşlarının kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Muammer Başkan ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi Kulübünün yönetim kurulu kararı uyarınca, Kütahya ASKF Üst Kurulu'nda kulübü temsil edecek delegeler de netleşti. Yapılan seçime göre asil üyeler olarak Muammer Gökalp, Osman Erdinç ve İdris Bektaş belirlenirken; yedek üyeliklere Duygu Güler ve Mustafa Akdoğmuş seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarlar Spor Lisesi ASKF'ye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:25:59. #7.11#
SON DAKİKA: Pazarlar Spor Lisesi ASKF'ye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.