Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığındaki toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Tekin, toplantı sonunda alınan kararların Pazaryeri ilçesi için hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?