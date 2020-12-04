Pazaryeri Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe raporlarının görüşülmesi, 'Topraktan Sofraya Kadın Eli Projesi' için yer kiralanması, ticari konut alanları düzenlemesine yönelik imar planı yapılması, pandemi dolayısıyla belediye dükkanlarındaki kiracıların kira erteleme dilekçeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.