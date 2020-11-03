Pazaryeri ilçe merkezinde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçede son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, ana arterler ve halkın en çok kullandığı alanları klorlu su ile yıkadı.

İlçedeki tüm iş yerlerinin ve toplu kullanılan mekanların bitkisel ilaçlarla dezenfekte edileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Kovid-19'a karşı topyekun mücadele başlattıklarını söyledi.

İlçede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Ana asfaltları arozöz ile klorlu suyla yıkıyoruz, diğer yandan bitkisel dezenfektan ile tüm ibadethaneleri, öğrenci yurtlarını, yolcu otobüsleri ve taksileri, ilçedeki tüm esnaf dükkanlarını ve toplumun en çok yararlandığı her yeri ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız koronavirüs tehlikesi ortadan kalkana kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığımızın aldığı koruyucu tedbirlere uyduğumuz takdirde ülke ve millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Ekiplerimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Toplum sağlığı açısından her bireyimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz."