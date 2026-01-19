Pazaryeri'nde Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
Pazaryeri'nde Güvenlik Denetimleri

Pazaryeri\'nde Güvenlik Denetimleri
19.01.2026 10:07
Pazaryeri'nde umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerle vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından umuma açık işyerlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde; kahvehaneler, kafeler ve çeşitli umumi işyerleri titizlikle kontrol edilirken, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı. Emniyet ekipleri, yalnızca denetimle yetinmeyerek vatandaşları son dönemlerde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken ekipler; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi, şüpheli durumların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Broşürler aracılığıyla da bilgilendirme yapılırken, vatandaşların soruları tek tek yanıtlandı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız süreceğini vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelede toplumun desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

