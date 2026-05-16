Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa "Liyakat" tepkisi
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa "Liyakat" tepkisi

16.05.2026 17:21
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’deki zirvesinden yansıyan bir fotoğraf karesi, uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Büyük Halk Salonu’ndaki üst düzey oturumda, dünyanın en büyük iki ekonomisini temsil eden delegeler arasında tek bir kadının bile yer almaması eleştirilere neden oldu. Görseli yorumlayan Harvard Üniversitesi'nden ekonomist Gita Gopinath, durumu liyakatin sonu olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği zirvede kaydedilen bir fotoğraf karesi, uluslararası kamuoyunda ve akademik çevrelerde tepkilere yol açtı.

Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi binası bünyesinde yer alan Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen ikili oturuma ait resmi fotoğrafta, her iki ülkenin heyetleri ve delegeleri arasında hiç kadın temsilcinin yer almaması dikkat çekti. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin kritik zirvesindeki bu tablo, yönetim kademelerindeki cinsiyet adaletsizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"MASADA TEK BİR KADIN BİLE YOK"

Söz konusu fotoğraf karesine yönelik en net tepkilerden biri Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Gita Gopinath’tan geldi. Gopinath, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kareyi "Meritokrasinin sonunun bir resmi" olarak nitelendirerek, "En büyük iki ekonominin bir araya geldiği toplantıda masada tek bir kadın bile yok" ifadelerini kullandı.

"YETENEKLERİNİZE DEĞİL, KİMİ TANIDIĞINIZA ÖNEM VERİLİYOR"

İngiliz Guardian gazetesine de konuyla ilgili mülakat veren Gopinath, liyakat esaslı sistemden uzaklaşıldığını savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yeteneklerinize değil, kimi tanıdığınıza önem verildiği bakış açısına geri döndük. Dünyada bu kadar yetenekli kadın varken, nasıl oluyor da masada sadece tek bir cinsiyet yer alabiliyor, bunu anlamak gerçekten imkansız."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:21:01.
