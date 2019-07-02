Pekmezci, BAY-GÜ KAB Başkanı oldu

Bayburt- Gümüşhane
İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) başkanlığına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
seçildi.
BAY-GÜ KAB olağan meclis toplantısı, Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
ile Bayburt ve Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda, birlik başkanlığına Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler
seçildi.
Katip üyeliklere Demirözü
Belediye Başkanı Arslan Gürer
ile Özkürtün
Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin
seçilirken, encümen üyeleri Aydıntepe
Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, Arpalı
Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur
, Gökçedere
Belediye Başkanı Yavuz Bakır
, Kelkit
Belediye Başkanı Aziz Nas
ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş oldu.
Toplantı, seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.