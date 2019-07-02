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Pekmezci, BAY-GÜ KAB Başkanı oldu

49 dakika önce

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) başkanlığına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci seçildi.

Pekmezci, BAY-GÜ KAB Başkanı oldu, System.String[]
Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) başkanlığına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci seçildi.
BAY-GÜ KAB olağan meclis toplantısı, Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Bayburt ve Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda, birlik başkanlığına Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler seçildi.

Katip üyeliklere Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Özkürtün Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin seçilirken, encümen üyeleri Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş oldu.
Toplantı, seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Hükmü Pekmezci, Gümüşhane, Bayburt, Güncel
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