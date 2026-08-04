Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti - Son Dakika
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Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti

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Ünlü oyuncu Pelin Akil, gittiği spor salonundan dikkat çeken bir video paylaştı. Spora başlamak yerine soyunma odasında dolaşan Akil, aldığı kilolardan dolayı sinirli olduğunu belirterek, "Yap sporu ya! Yap artık yani!" sözleriyle kendine kızdı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, gittiği spor salonundan takipçilerini güldüren bir video paylaştı. Antrenmana başlamak yerine bir süre soyunma odasında vakit geçiren Akil, son dönemde aldığı kilolardan rahatsız olduğunu söyleyerek sitem etti.

"YAP SPORU"

Kendini motive etmekte zorlandığı anları samimiyetle videosuna yansıtan oyuncu, "Yap sporu ya! Yap artık yani!" ifadeleriyle kendine kızdı. Akil’in spora başlama evresindeki içsel çatışmasını göz önüne seren bu eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pelin Akil, Magazin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Pelin Akil Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    haber mi şimdi bu ? 3 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Motivasyon eksik demek ki ... 0 0 Yanıtla
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