Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum

Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi