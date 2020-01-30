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Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum
6 saat önce
Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın.
Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56
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