Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum - Son Dakika Magazin

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum

6 saat önce

Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın.

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum, System.String[]

Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 
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