Pembe Köşk özüne dönecek

19'uncu yüzyıl yapısı olan köşk, ahşap kısmı tarihi belgeler ışığında öz haline göre projelendirilerek aslına uygun olarak restore ediliyor. Ahşap döşeme kaplaması ve tekrar kullanılacak olan ahşap kapı ve dolapların boya sökümü tamamlandı. Ahşap pencere doğramalarının yapımına atölyede devam eden Büyükşehir ekipleri, yapının elektrik borulama ve vrf altyapı işlerini tamamladı.

YAPININ SIVA RÖTUŞLARI TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun tescillediği ve Sırrı Paşa Konağı'nın alt kısmında komşusu olarak bulunan 'Pembe Köşk'ün özüne döndüreceği restorasyon çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Yapının sıva rötuşlarını tamamlayan ekipler, ahşap pencere kasaları ve doğramasına devam ediyor. Ahşap kapı kasalarında sahaya getiren ekipler, kısa zaman içerisinde montaj işlerine başlayacak. Ekipler ayrıca cihannüma katında ahşap tavan kaplaması imalatına başladı.

İLK GÜNKÜ GİBİ OLACAK

Pembe Köşk; Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi dokuların merkezinde, İçkale surlarının yanında bulunuyor. Yapı restorasyon sonrası Kocaeli halkının hizmetine sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Proje için arşiv belgeleri araştırıldı, dönemin mimari analizleri yapıldı. Köşk'ün projesi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı.

YAPININ SİMGESİ CİHANNÜMA

Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşkün restorasyonunda, bu mimari unsurlara dikkat edilecek. Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki her yan görülebilecek biçimde yapılmış, camlı çatı katının (cihannüma) değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannüma, restorasyonla tekrar eski haline kavuşacak.