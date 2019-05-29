Pembe üzerine bir çalışma #10 italya bisiklet turu giro d'italia enes kanbur

İkinci dinlenme günü de sona erdi ve peloton Kuzey İtalya’nın ortasından doğuya doğru yola çıktı.

İkinci dinlenme günü de sona erdi ve peloton Kuzey İtalya’nın ortasından doğuya doğru yola çıktı. Pelotonun önünde 194 km’lik, üç kategorize tırmanışı olan, genel klasman için belirleyici olacak bir etap vardı.



Etabın profilinden bekleneceği üzere erken kilometrelerde kalabalık ve güçlü bir kaçış grubu oluştu. Genel klasmancıların domestikleri de önceki günlerde olduğu gibi bu grupta yer alıyordu. Movistar’dan Andrey Amador, Mitcelton-Scott’tan Mikel Nieve, Bahrein Merida’dan Damiano Caruso ve Antonio Nibali… Bu isimlerin amacı, önceki etaplarda olduğu gibi, etabın kritik noktalarında geriye gelerek liderlerini bulmaktı.



Parkurdaki son ve en zorlu tırmanış olan Passo Del Mortirolo’ya kadar önemli bir aksiyon görmedik. Ne favoriler grubunda ne kaçışta sıra dışı bir olay oldu. Ancak Öyle bir Mortirolo tırmanışı izledik ki… “İşte Giro bu!” dedirtecek türdendi.



Mortirolo'da ilk önce kaçış grubunda dökülmeler başladı. En önde dağların kralı mayosu sahibi Trek Segafredo’lu Giulio Ciccone ve Astana’dan Jan Hirt kaldı. Caruso’yu da zaman zaman onların arkasında gördük.



Ana grupta ise ilk atak köpekbalığından geldi. Vincenzo Nibali, yokuşun orta kısımlarında atağını yaptı. Biraz tek başına ilerledikten sonra Education First’ten Huge Carthy onu yakaladı ve ikili bir süre beraber ilerlediler.



Nibali’nin ilerlemesinin ardından pembe mayo grubunda atak, Giro’da bu yıl en fazla atak yapan isimlerden Miguel Angel Lopez’den geldi. Pembe mayo Richard Carapaz tutundu Lopez’e, ancak tutunamayan iki isim vardı: Simon Yates ve Primoz Roglic. Yates pek şaşırtmadı ama Roglic’in ataklar karşısında git gide direnemez hâle gelmesi birçoğumuz için şaşırtıcı bir durum.



Roglic bir süre Yates’in önünde tek başınaydı, ardından Yates’e yakalandı. Lucas Hamilton, lideri Yates’in yanındaydı. Peki Roglic’in burada en önemli domestiklerinden biri olması beklenen Sepp Kuss neredeydi? Laurens De Plus’un Giro başlarında abandone olmasının ardından Kuss’un Roglic için önemi bir kat daha artmıştı ancak ABD’linin takımına büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söylemek mümkün. Roglic eğer pembe mayoyu 21. etabın sonunda giyemezse bunun en büyük sorumlularından biri Kuss olacak gibi gözüküyor.



Mortirolo tırmanışı ataklarla, kopmalarla hâlihazırda tek nefeste izlenebilecek bir sekanstı. Ancak tırmanışta ve inişte oldukça etkili olan yağmur işleri bisikletçiler için daha çetrefilli, biz seyirciler içinse çok daha keyifli hâle getirdi.



Lopez’in atak yaptığını, Carapaz’ın ona tutunduğunu söylemiştik. Mikel Landa da takım arkadaşı Carapaz’ı orada yalnız bırakmamıştı. Ardından bu üçlü önlerindeki Nibali - Carthy ikilisini yakaladılar. Yokuşun sonlarına gelinmişti artık. O noktada Lopez bir atak daha yaptı. Takım arkadaşı Pello Bilbao ile biraz öne geldiler.



Yokuşu ilk bitiren Giulio Ciccone oldu. Maglio Azzurri’yi neredeyse garantiledi İtalyan tırmanışçı.



Ardından iniş başladı. Yerler ıslak, hava soğuk. Hemen akıllara geçen yıl Thibaut Pinot’nun benzer koşullardaki bir inişte zatürre olduğu akıllara geldi. Ancak neyse ki bisikletçiler gazete ile önlemlerini aldılar.



İnişte yerlerin ıslak olması bisikletçilerin risk alma ihtimalini sıfıra indirdi, sakin bir iniş izledik. Sonrasında bisikletçilerin önünde eğimi düşük, finişle sona eren yaklaşık 15 km’lik bir yol daha vardı.



Ön taraftaki Ciccone - Hirt uzun süredir beraberlerdi. İnişin ardından etabın bu ikiliden birine gideceği artık kesin gibiydi. Hirt yine de hiç Ciccone’nin önüne geçip çalışmadı. Buna ilk tepkiyi Ciccone verdi, arkasını dönüp Hirt’e baktığında “Geç öne azıcık çalış, ayıp bu yaptığın!” demiş olması muhtemel. Ciccone’nin ardından Trek arabası Hirt’in yanına geldi ve arabanın içinden de Hirt’e serzenişte bulunuldu. Hirt arka tarafı işaret edip “Takım arkadaşlarım geliyorlar ondan çalışmıyorum” demeye çalıştı ama yalandan kim ölmüş.



Son kilometreler öncesi, uzun süre en ön grupta yer alan Amador arkaya gelip Carapaz ve Landa’yı buldu. Çok güçlü bir üçlü Movistar grubu oluştu orada. Onlara Nibali ve yine ön taraftan arkaya gelip liderini bulan Caruso eşlik ediyordu. Bu pembe grubu öndeki iki Astana’lıyı, Lopez ve Bilbao’yu yakaladılar. Roglic ve Yates hâlâ arkadaydı.



Bu sıralarda aralarında sürtüşme yaşayan Ciccone ve Hirt son beş km’ye girdiler. Hirt nihayet çalışmaya başladı. İkili beklenildiği gibi finişe beraber geldiler. Ciccone önde, Hirt arkada. Ciccone kazanmayı çok istiyordu. Pedal çevirişinden belliydi. Belki de kaybetmekten ziyade uzun süre arkasında kalan Hirt’e kaybetmeyi hiç istemiyordu. İstediğini aldı. Azzurri mayosunu etap galibiyetiyle süsledi İtalyan. Kazanırkenki sevinci görülmeye değerdi.



Hirt ikinci oldu. Üçüncü ise adı bu yazıda anılmayan Androni’li Fausto Masnada’ydı. Masnada kaçışta yer alıyordu. Geriye düşmüştü ancak arkadakiler tarafından da yakalanmamıştı. Öndeki ikilinin 1:20 gerisinde etabı bitirdi.



Nibali, Carapaz ve Landa finişi liderin 1:41 gerisinde geçtiler. Yates ve Roglic ise Nibali - Carapaz - Landa grubunun 1:22 gerisinden geldiler.



Geride beş etap kaldı. Bunlardan birisinin yarın koşulacak ve sprint finişiyle bitmesi beklenen 18. etap olduğu göz önüne alınırsa genel klasmanı belirleyecek yalnızca dört etabımız daha var. Carapaz lider, Nibali 1:47 gerisinde. Roglic ise Nibali’nin 22 saniye gerisinde bulunuyor.



Bugün koşulacak 17. etapta dört tırmanışımız olacak. Bu tırmanışlardan sonuncusu bisikletçileri finişe götürecek. Muhtemel atakların orada olması beklenebilir. Carapaz’ın yarın ve sonraki gün de pembe mayoyu giymesi çok muhtemel. 19 ve 20. etaplar, sonrasında da son etaptaki zamana karşı bize 2019 Giro şampiyonunun kim olduğunu söyleyecek.





Hazırlayan: Enes KANBUR

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