Pemra Özgen'e Mcnally engeli - Son Dakika

Pemra Özgen'e Mcnally engeli

Roland Garros elemeleri ilk tur maçına dünya 120 numarası, 3 numaralı seri başı Amerikalı Catherine Mcnally karşısında çıkan Pemra Özgen, başa baş bir mücadele sergilediği buluşmadan 7-5, 3-6, 5-7'lik setlerle mağlup ayrıldı.

Pemra Özgen'e Mcnally engeli, System.String[]

Roland Garros elemeleri ilk tur maçına dünya 120 numarası, 3 numaralı seri başı Amerikalı Catherine Mcnally karşısında çıkan Pemra Özgen, başa baş bir mücadele sergilediği buluşmadan 7-5, 3-6, 5-7'lik setlerle mağlup ayrıldı.

Servis oyunlarını oldukça iyi domine eden Pemra ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı. Özgen ikinci sete servisini kırdırarak başladı. 7. ve 9. oyunda da Mcnally Özgen'in servisini kırarak skoru 6-3 yaptı ve maçı karar setine taşıdı.

Karar setinde de kıyasıya mücadele devam etti. Özgen 2-0 geride olduğu sette 2 kez servis kırarak skoru 4-2'ye taşıdı fakat kazanmak için yeterli olmadı. Üçüncü sette 24 winnerla oynayan 2001 doğumlu Mcnally skoru 7-5 yaparak tur atlayan isim oldu. Özgen 2 saat 41 dakikalık mücadele sonunda Roland Garros elemelerine veda etti.

Elemelerin ikinci turunda mücadele edecek milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın dünya 202 numarası Sırp raket Natalija Kostic ile karşılaşacağı maç yarın 2. kortta TSİ 11.00'de başlayacak.

(İHA)

Roland Garros, Pemra Özgen, Karar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pemra Özgen'e Mcnally engeli - Son Dakika Spor

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