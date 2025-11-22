Pendik Marina\'da Tekne Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Pendik marinada denize açılmak isteyen üç kişinin bulunduğu teknede halat nedeniyle kaza meydana geldi. 16 Kasım Pazar günü Pendik Marina'da iddiaya göre A.K. (37) ve M.T., A.A.K. idaresindeki tekneyle açılmak için hazırlık yaptığı sırada, tekne, halatın çözülmemesi nedeniyle bir anda durdu.

DENİZE DÜŞTÜ, PERVANEYE TAKILDI

Bu sırada dengesini kaybeden M.T. suya düşerek pervaneye sıkıştı. Arkadaşları tarafından tekneye çıkarılan M.T. için sağlık ekiplerine haber verildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi teknede yapılan M.T., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından tekne kaptanı A.A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi yer aldı.