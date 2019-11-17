Son Dakika Haberleri: Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
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Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde dün aynı aileden Rabia, Orhan ve Ahmet Yılmaz'ı tüfek ve tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Önal, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Önal, mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin emniyette ve mahkemede verdiği ifadesinde, Rabia Yılmaz'ı çalıştığı markette kasiyer olarak tanıdığını, Yılmaz ile ağabeylerinin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ve darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Süreç

Güllübağlar Mahallesi'nde dün bir markete giden şüpheli, burada bir kişiyi vurmuş, daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etmişti.

Saldırıda, Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz yaşamını yitirmiş, şüpheli Ahmet Önal gözaltına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gül Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Yaylalar Mezarlığında toprağa verilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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