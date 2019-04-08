Pendik'te Dereye Uçan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Sağ Çıktı
1 saat önce
Pendik'te dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan sağ çıktı Arkadan gelen araca yol vermek isterken dereye uçtuİSTANBUL - Pendik'te bir sürücü arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken aracıyla dereye uçtu.
Pendik
'te dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan sağ çıktı
Arkadan gelen araca yol vermek isterken dereye uçtu
İSTANBUL - Pendik'te bir sürücü arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken aracıyla dereye uçtu. Dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Olay Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri
Caddesi'nde gece saat 00: 30 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Sinan Aydoğmuş
, arkadan gelerek kendisine selektör yapan bir araca yol vermek istedi. Yağan
yağmurdan dolayı ıslanan yolda kontrolünü kaybeden sürücü yolun kenarındaki dereye uçtu. Sürücü dereye uçan araçtan sağ çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Dereye uçan aracın sürücüsü Sinan Aydoğmuş; "Arkada araba vardı selektör yaptı yol vereyim dedim, yağmur da yağıyordu. Virajı alamadım buraya düştüm. Yerler kaygandı ve virajı dönerken de direksiyonu toparlayamadım. Ayağımda biraz hafif yaralanma var" dedi. Görenler ise sürücünün araçtan sağ çıkmasının şaşkınlığını yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:50 Kaynak: İHA
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