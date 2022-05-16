PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI

16.05.2022 09:23

PENDİK, TEM Bağlantı Yolu'nda orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirerek sol şeride geçti.

PENDİK, TEM Bağlantı Yolu'nda orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve durumu fark eden otomobil sürücüsü firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında Pendik, TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sahil istikametine giden 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören 34 CKH 736 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI

YORUMLAR
500
HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI Son dakika! PENDİK'TE DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU ALT GEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement