Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldü
1 saat önce
Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldüİSTANBUL - Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldü Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
İSTANBUL - Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Pendik'te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine ok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin uğraşların sonucunda söndürüldü.
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular