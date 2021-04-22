Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu - Son Dakika

Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu

22.04.2021 16:14

Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu Primer İmmün yetmezliği haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı.

Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu

İSTANBUL - Primer İmmün yetmezliği haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı. Kutlamada birbirinden renkli balonlar primer immün yetmezliğe farkındalık için göklere uçtu.

Primer immün yetmezlik hastalıkları; bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklar nedeniyle sık veya ağır enfeksiyon geçirmeye ya da sık ya da uzun süreli hastanede kalmaya sebep olmaktadır. Yaklaşık 400 farklı çeşidi olan hastalık için farkındalık oluşturmak adına tüm dünyada 22-29 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu sene de primer immün yetmezlik haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı. Kutlamaya Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalında görevli doktorlar katıldı. Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. Ahmet Özen, Prof. Dr. Safa Barış ve Prof. Dr Elif Karakoç Aydıner'in katıldığı Primier İmmün haftası etkinliğinde doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlar göklere renkli balonlar uçurdu.

"Balonları göğe uçurarak hastaları özgürlüklerine kavuşturuyoruz"

Çocuk alerji immüloji uzmanı Prof. Dr. Elif Karakkoç Aydıner, "Primer immün yetmezlik aslında şikayetler her yaşta başlayabilir ama sıklıkla çocukluk çağında ve kalıtsal diye ifade ettiğimiz sık hastalanma, sık enfeksiyon geçirme, ağır enfeksiyon geçirme, bazı komplikasyonlar dediğimiz kalıcı hasarlarla enfeksiyon geçirme şeklinde kliniğe başvurabilen, ama enfeksiyonun dışında da pek çok hastalık tipini içinde barındıran bir hastalıklar bütünüdür. Balon yaklaşık sekiz yılı aşkın süredir. 22-29 Nisan Primer immün yetmezlik haftasının vazgeçilmez etkinliği. Geçen sene pandemide fiziken bunu yapamadık. Bu seneki etkinlikte de her bir balon tanı ve tedavi şansına ulaşmış bir hastayı temsil ediyor ve biz onları göğe uçurarak özgürlüklerine kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu
Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu
Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu
Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu
Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu

Marmara Üniversitesi, Pendik, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi         
17:09
Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu         
16:48
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
Hasan Şaş'ın, Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere         
15:48
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 17:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei