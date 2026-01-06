Pendik'te bir iş yerine silahla yağma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak'ta Kaynarca Mahallesi'ndeki iş yerine silahla gelen şüpheli, yağma girişiminde bulundu.
Tehdit ettiği iş yeri sahibiyle arbede yaşayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen L.İ'yi (59), 4 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "yağma" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Silahlı Yağma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?