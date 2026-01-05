Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

05.01.2026 21:17
05.01.2026 21:17
Pendik\'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Pendik'te iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te, 2 sürücü arasında trafikte çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

TRAFİKTE TEKME TOKAT KAVGAYA TUTUŞTULAR

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde araçlarıyla seyreden 2 sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.

KAVGA ANI KAMERADA

Birbirini yumruklayan sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle sakinleşti. Kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

