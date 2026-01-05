Pendik\'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Pendik'te, 2 sürücü arasında trafikte çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde araçlarıyla seyreden 2 sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.
Birbirini yumruklayan sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle sakinleşti. Kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
