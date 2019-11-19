Pendik'teki cinayette şok detay: "Şüpheliler zor kullanarak kurbanın kendisine ateş etmesini sağlamış"

Kahvehanedeki ölüme dava: 3 şüphelinin 'ağırlaştırılmış müebbet' hapsi istendi

İSTANBUL - Pendik'te alacak verecek tartışması sırasında Emre Coşkun'un ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin birlikte zor kullanarak Emre Coşkun'un kendisine ateş etmesini sağladıkları ve olaya intihar süsü vermeye çalıştıkları anlatıldı.

Pendik, Kaynarca'da bir kahvehanede 9 Mart 2019 tarihinde Emre Coşkun'unölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 şüpheli yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ölümle tehdit etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Emre Coşkun'un olay tarihinden önce babasıyla birlikte paslanmaz çelik işi yaptığı, kendileri ile aynı işi yapan Tercan Yüce ile de zaman zaman ticaret yaptıkları anlatıldı. Yüklü miktarda nakde de ihtiyaçları olduğu, Tercan Yüce'nin maktul Emre Coşkun ve babasına her iki tarafın da ortak kullanabilmeleri için kredi çekmelerini teklif ettiği ve evini de ipotek göstererek krediyi çektikleri ve parayı paylaştıkları belirtildi. Ancak maktul ve ailesinin işlerinin bozulması nedeniyle krediyi ödeyemedikleri, bu nedenle şüpheli Tercan Yüce'nin ipotek gösterdiği evinin banka tarafından satılığa çıkarıldığı, çekilen krediyi ödemeleri konusunda Emre Coşkun'a sürekli olarak baskı yapmaya başladığı ve ölümle tehdit ettiği vurgulandı.

Zorla kendini vurdurmuşlar

Tercan Yüce'nin olay tarihinde akrabaları Habip Yüce ve Volkan Yüce ile birlikte Küçükyalı'da bir benzinlikte bekleyen Emre Coşkun'u aracına aldığı, Pendik Kaynarca'da bulunan kahvehanenin ofisine gittikleri, burada bir süre konuştuktan sonra şüphelilerin birlikte zorla Emre Coşkun'un kendisine 1 el ateş etmesini sağladıkları ve olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

İddianamede, olay yerinde 4 adet çay bardağı altlığı, pet şişe ve sigara izmaritlerinin bulunduğu, izmarit üzerinde bulunan genotip özelliklerin şüphelilerin genotip özellikleriyle uyumlu olduğu, bu durumda şüpheliler Volkan Yüce, Habip Yüce ve Tercan Yüce'nin kahvehanenin ofis kısmında uzunca bir süre bulundukları ve eylemi birlikte gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı ve savunmalarının bu şekilde çürüdüğü kaydedildi.

İntihar süsü vermeye çalışmışlar

Maktulün vücudunun bazı bölgelerinde saptanan çiziklerin ise olaya intihar süsü vermek isteyen şüpheliler tarafından el, kol ve bileklerinden tutularak, zorla ateş ettirilmeye çalışılan mağdurun mücadelesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Olaydan 4 gün sonra yakalanan şüphelilerin ise, Emre Coşkun'un intihar ettiğini beyan ettikleri ve suçlamaları kabul etmedikleri anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Tercan Yüce ve Habip Yüce ile tutuksuz şüpheli Volkan Yüce'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.