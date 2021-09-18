Pendik'teki kaza; evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkmışlar - Son Dakika

PENDİK'te 6'ncı evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkan ve geçirdikleri trafik kazasında ölen Rıdvan Ergül (29) ve eşi Güler Ergül'ün (31) cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Rıdvan Güler ve eşi Güler Ergül, iki çocuklarıyla evlilik yıldönümü kutlamak üzere Sapanca'ya gidiyordu. Henüz bilinmeyen nedenle Rıdvan Güler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Güler çifti öldü. Aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet ise yaralandı.