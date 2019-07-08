Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Santiago Bernabéu'da Etkileşim Maçı
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Perde Arkası: Santiago Bernabéu'da Etkileşim Maçı

1 saat önce

Santiago Bernabéu'da bir maça çok sayıda oyuncu katıldı. Bilet satışlarından elde edilen kazanç Real Madrid Vakfı'na bağışlanacak.

Santiago Bernabéu'da bir maça çok sayıda oyuncu katıldı. Bilet satışlarından elde edilen kazanç Real Madrid Vakfı'na bağışlanacak.
Perde Arkası: Santiago Bernabéu'da Etkileşim Maçı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Real Madrid, Spor
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