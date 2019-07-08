Perde Arkası: Santiago Bernabéu'da Etkileşim Maçı
1 saat önce
Santiago Bernabéu'da bir maça çok sayıda oyuncu katıldı. Bilet satışlarından elde edilen kazanç Real Madrid Vakfı'na bağışlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
Santiago Bernabéu'da bir maça çok sayıda oyuncu katıldı. Bilet satışlarından elde edilen kazanç Real Madrid
Vakfı'na bağışlanacak.
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