Pereira'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini ve maçı "bitiremediklerini" söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin Süper Kupayı kazanarak gelen ve çok da iyi bir sezon geçiren bir takım olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin çok motive olduğunu aktaran Pereira, "Aşağı yukarı 15 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, şu anda şampiyonluğa inanıyor. Galatasaray'ın beraberliği ile daha fazla enerjiye sahipler." dedi.

Maçın ilk yarısında "daha fazlasını hak ettiklerini ancak ikinci devrede rakibin daha iyi oynadığını anlatan Pereira, "Gelişiyoruz, çocukken büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. İlk yarının son dakikasında direkten dönen topla 3-1'i bulabiliik. Rakibin işi çok daha zor olurdu. Net bir iki pozisyon yakaladık ama maçı bitiremedik. Sonrasında rakip iyi adapte oldu, iyi değişiklikler yaptılar ve üzerimizde ciddi bir baskı oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin birinci yarıdan farklı olarak ikinci devreye adam adama anlayışıyla sahaya çıktığını anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Boş adamları buluyorduk, topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık ve izleyen herkese de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni biraz kaybettik. Adam adama karşı aslında almamız gereken bazı pozisyonlar var, kullanacağımız bazı alanlar var. Bunları unuttuk, iyi yapamadık. Tabii ki rakip adam adama oynayınca düşünmek için daha az zamanınız oluyor. Top daha az sizde kalıyor. Daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Daha sağlam ayakta kalmanız gerekiyor. Topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için hayli zorlaştı."

Pereira, bahanelere sığınmadığını ancak hastalıkları nedeniyle bazı oyuncularından bu maçta faydalanamadığını sözlerine ekledi.