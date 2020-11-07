Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - Son Dakika

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

07.11.2020 23:23
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu, System.String[]

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı alanında erkeğe ait 1500 yıllık iskelete rastlandı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı alanında erkeğe ait 1500 yıllık iskelete rastlandı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 160 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında sanduka mezar tespit edildi.

İskeletin yanında ölü yemeği de bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perre Antik kent 2020 kazısında 160 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında çıkan sanduka mezarda erkek iskeleti tespit edildi. İskelet 1500 yıl önce ölen birine ait. Sanduka mezarda gömülen kişinin mezarına ölü yemeği bırakılmış. Ölü yemeğinde kanatlı bir hayvanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Yine başucunda pişmiş topraktan yapılmış bit kase bulundu."

Kommagene, Adıyaman, Mezar, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - Son Dakika


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