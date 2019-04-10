Son Dakika Haberleri: Peru'da Eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye 10 Gün Hapis Cezası

Peru'da Eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye 10 Gün Hapis Cezası

57 dakika önce

LİMA(AA) - Peru'da hakimler, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 gün cezaevinde kalmasına hükmetti.

Peru'da Eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye 10 Gün Hapis Cezası, System.String[]
LİMA(AA) - Peru'da hakimler, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 gün cezaevinde kalmasına hükmetti.

Kuczynski'nin avukatı Nelson Miranda, müvekkiline 10 gün hapis cezası verilmesinin "keyfi" olduğunu ifade ederek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kararın ardından Kuczynski'nin başkent Lima'daki evinin önünde polis memurlarının beklediği belirtildi.

Peru'da savcılar yeterli delil sunarsa, şüpheliler duruşma olmadan hakimler tarafından 3 yıla kadar cezaevine gönderilebiliyor.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, geçen yıl kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:08 Kaynak: AA
Pedro Rodriguez Ledesma, Lima, Güncel
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