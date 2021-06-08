Üye Girişi
Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya - Son Dakika

Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya

08.06.2021 00:16
Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya, System.String[]

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinde kıyasıya bir yarış devam ediyor.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinde kıyasıya bir yarış devam ediyor. Sosyalist aday Pedro Castillo, yüzde 50,1 oyla öne geçerken, sağcı Keiko Fujimori'nin aldığı oy ise yüzde 49,9'da seyrediyor.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerin ilk turunda en yüksek oyu almasının ardından 2'inci tura kalan sağcı 46 yaşındaki Keiko Fujimori ile 51 yaşındaki solcu Pedro Castillo'nun arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Oyların yüzde 94'ü sayılan seçimde, ilk belirlemelere göre, Sosyalist aday Castillo'nun yüzde 50,1 oy alarak, yüzde 49.9 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçtiği belirtildi. Son verilere göre, Castillo'nun 8,42 milyon oyuna karşı Fujimori'nin 8,38 milyon oyu olduğu kaydedildi.

Öte yandan Fujimori seçim kampanyalarında Castillo'yu şiddeti körüklemekle suçlayarak, Castillo'nun seçimi kazanmasının ülkeyi Kuzey Kore veya Venezuela ile aynı duruma getireceğini söylemişti. Castillo ise açıklamalarında rakibini yolsuzlukla suçlamıştı. Castillo, seçim kampanyasında madencilik, hidrokarbon ve telekomünikasyon şirketlerini millileştirme ve gelir eşitsizliğini gidermek için vergi reformları yapma vaatlerinde bulunmuştu. Fujimori ise korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ekonominin yeniden canlandırılması için bir dizi vergi indirimi ile 3 milyon istihdam oluşturma, düşük maaş ve emekli maaşlarını yükseltme sözü vermişti. - LİMA

Vergi, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya - Son Dakika


Son Dakika

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 23:55 Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Acun Ilıcalı için Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki         
14:13
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı         
10:29
5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti 5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti         
09:51
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 03:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement