Pervane Medresesi'nde Esnaf Tahliyesine Tepki

24.01.2026 16:09
CHP Sinop İl Başkanı, Pervane Medresesi esnafının tahliye tebligatını eleştirerek hukuksuzluğu vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'un Pervane Madresesi esnafına yapılan "tahliye" tebligatını eleştirerek, "30 Ocak itibariyle burada zorla çıkarma işleminin gerçekleşeceği, taşınmazların 29 Ocak saat 17.00'e kadar boşaltılması yönünde bir tebligat daha yapıldı. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri gidip tekrar orada konuşmalar yapıp eşyaların sayısını alıp not edip 'buradan biz sizi zorla çıkaracağız, taşınma nakliye ve depo masraflarını da tarafınıza yükleyeceğiz' şeklinde aba altından sopa gösterip oradaki esnafı korkutma girişiminde bulunuldu." dedi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'un tarihi Pervane Medresesi'ndeki esnafa yönelik tahliye kararını eleştirdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gönderdiği tebligatlarla esnafın 30 Ocak'ta tahliye edilmesi isteniyor, ancak esnaflar bu kararın hukuksuz olduğunu savunuyor. Yalçınkaya, Valinin ve yerel yöneticilerin esnafla yeterince ilgilenmediğini ileri sürerek, Valiye çağrıda bulundu ve mağduriyetin önlenmesini talep etti. Yalçınkaya, bazı esnafın hukuki yollara başvurduğunu ve bir mahkemenin tahliye işleminin durdurma kararı verdiğini vurguladı. Yalçınkaya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Ekim ayında Pervane Medresesinde yıllardır emek veren esnafımıza bir tebligat gitti ve yıl sonunda kira sözleşmesinin uzatılmayacağı tebliğ edildi. Aralık ayının 30'u itibariyle vatandaşlarımız, esnafımız beklemeye geçti. Bu 2 aylık süre zarfında Vali Bey, AKP milletvekili ve AKP İl Başkanı konuyla ilgili gerekli özeni göstereceklerini söylediler. Yaklaşık 15 yıldır, 17 yıldır orada hizmet veren esnafın 2 ay içerisinde bütün düzenini değiştirmesi isteniyor.

"Esnafa, 'buradan biz sizi zorla çıkaracağız, taşınma nakliye ve depo masraflarını da tarafınıza yükleyeceğiz' denildi"

Esnafın bütün iyi niyetine rağmen 2 Ocak'ta da tekrar oraya gidildi. Ne var ne yok bakıldı. Daha sonra tekrar gidilerek bu sefer Valilik tarafından İl İdare Kurulu kararı tarafıyla bir işgal olduğu yani kira ilişkisinin değil de sanki kamu arazisine gidip de bu dükkanlar açılmışçasına bir uygulamaya gidilerek hukuksuz biçimde sayın Valinin imzasıyla bir tebligat daha gönderildi ve 30 Ocak itibariyle burada zorla çıkarma işleminin gerçekleşeceği taşınmazların 29 Ocak saat 17.00'e kadar boşaltılması yönünde bir tebligat daha yapıldı. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri gidip tekrar orada konuşmalar yapıp eşyaların sayısını alıp not edip 'buradan biz sizi zorla çıkaracağız, taşınma nakliye ve depo masraflarını da tarafınıza yükleyeceğiz' şeklinde aba altından sopa gösterip oradaki esnafı korkutma girişiminde bulunuldu.

"Mahkemenin tahliyeyi durdurma kararına rağmen valilik ısrar ediyor"

Esnaflarımızdan iki tanesi bireysel olarak da hukuk yoluna başvurdular. Bir tanesinde karar geldi. İttiyati tedbir kararı kondu. Kararda da 'burada telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden bahisle ben bu taliye işlemini durduruyorum' dendi. Buna rağmen Valilik hala ısrar ediyor. Vali Bey sosyal medya kullanımını, gezmeyi, tozmayı bıraksın. Asıl vazifesi olan vatandaşının esnafının yanına gitsin. Daha önce bu iktidar döneminde görev yapan pek çok vali oldu ama hepsi gidip esnafı en azından usulen de olsa dinlerdi. Biz buradan Sinop Valisine de bir çağrıda bulunuyoruz. Bu kanunsuz uygulamanızı, kahraman Türk polisini oraya gönderip de uygulatmak yerine 30 Ocak sabahı Pervane Medresesi'nde siz de o ekibin başında gelin, esnafın gözünün içine bakın. Biz de sizi orada bekliyor olacağız." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sinop, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:02
