Peşaver'de intihar saldırısı: 3 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Peşaver'de intihar saldırısı: 3 polis öldü

Haberin Videosunu İzleyin
Peşaver\'de intihar saldırısı: 3 polis öldü
24.11.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Peşaver\'de intihar saldırısı: 3 polis öldü
Haber Videosu

Peşaver'deki Sınır Muhafızları karargahına düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na jandarma karakoluna ait bir karargaha düzenlenen intihar saldırısında 3 polis hayatını kaybederken 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi. Pakistan'ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha 3 kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda üç saldırgan öldürülürken 3 polis de hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi de yaralandı.

2 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Peşaver polisi Mian Saeed, saldırganların Peşaver'deki karargaha girmeye çalışırken ateş açtıklarını, bir saldırganın karargahın ana kapısında kendini patlattığını, diğer ikisinin ise karargaha girmeyi başardığını söyledi. Saeed, personelin intihar bombacılarına müdahale ettiğini ve tesis içindeki iki saldırganın öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Pakistan, Peşaver, 3-sayfa, Terör, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Peşaver'de intihar saldırısı: 3 polis öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun Mert kursun :
    intihar saldırısı ama saldırgan etkisisz hale getirildi ne demek 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Mardin’de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul’u buraya yığarım Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Engelli bakım merkezinde yangın: Bir çocuk hayatını kaybetti Engelli bakım merkezinde yangın: Bir çocuk hayatını kaybetti
Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

11:23
Kritik ziyaret bugün İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor
11:22
Bahis skandalında yeni gelişme TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti
11:08
Milyonların beklediği soru yanıt buldu Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
10:13
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı
09:55
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa Bugün TBMM Başkanlığı’na bildirecek
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek
09:43
Cenevre’deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan Savunma bakanı kalem kırdı
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 12:20:49. #7.11#
SON DAKİKA: Peşaver'de intihar saldırısı: 3 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.