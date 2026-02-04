Petkimspor Çeyrek Finalde - Son Dakika
Petkimspor Çeyrek Finalde

04.02.2026 12:29
Aliağa Petkimspor, 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Yarın İspanya'da oynayacak.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda 4'te 4 yaparak grup maçlarının bitimine 2 hafta kala çeyrek final oynamayı garantileyen temsilcimiz Aliağa Petkimspor yarın İspanya deplasmanında iddiası kalmayan Casademont Zaragoza'ya konuk olacak. Pabellon Principe Felipe'de oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Grupta henüz yenilgisi bulunmayan lider Petkimspor son hafta kendisi gibi çeyrek finali garantileyen Yunan ekibi Peristeri'yi ağırlayacağı maçta zirvde kalmaya çalışacak. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi son iki maçın sonucuna göre İspanyol ekibi Bilbao Basket veya Yunan temsilcisi PAOK olacak.

Kaynak: DHA

İspanya, Spor

