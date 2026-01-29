Petkimspor Çeyrek Finale Yükseldi

FIBA Europe Cup'ta 2'nci Tur N Grubu'nda 4'te 4 yapan lider Aliağa Petkimspor, dün Yunanistan'da Peristeri ile Zaragoza arasında oynanan erteleme maçının sonucuna göre bitime 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Peristeri'nin evinde Zaragoza'yı 86-70 mağlup etmesiyle İzmir temsilcisi ilk 2'yi garantileyerek tur biletini cebine koydu. Gruptaki son 2 maçında 5 Şubat'ta deplasmanda 1 galibiyeti bulunan 3'üncü sıradaki Zaragoza, 11 Şubat'ta ise evinde 3 galibiyetli takipçisi Peristeri ile karşılaşacak Petkimspor, bu müsabakalarda liderliğini korumak için mücadele verecek.

Petkimspor gibi 4'te 4 yapan K Grubu lideri UCAM Murcia (İspanya), L Grubu lideri Pallacanestro Reggiana (İtalya) ve M Grubu lideri Bilbao Basket (İtalya) çeyrek final biletini şimdiden aldı. Aliağa Petkimspor, N Grubu'nu zirvede tamamlarsa M Grubu'nu ikinci sırada tamamlayacak takımla çeyrek finalde rakip olacak. M Grubu'nda Yunanistan ekibi PAOK, 3 galibiyetle 2'nci basamakta yer alıyor. Mart ayında çift maç eleme usulüne göre gerçekleşecek çeyrek finale Aliağa Petkimspor lider olarak giderse ilk maçını deplasmanda, rövanş ise İzmir'de oynayacak.