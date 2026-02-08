Petkimspor, Türk Telekom'u Yenerek Bir Süre Sonra Kazandı - Son Dakika
Petkimspor, Türk Telekom'u Yenerek Bir Süre Sonra Kazandı

08.02.2026 20:19
Petkimspor, Türk Telekom'u 6. galibiyetiyle yenerek düşme hattından uzaklaştı. Whittaker 31 sayı attı.

ALİAĞA,

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 31, Efianayi 19, Blumbergs 15, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Boran Güler 4, Franke 4, Troy Selim Şav 2, Floyd

TÜRK TELEKOM: Devoe 5, Alexander 8, Usher 3, Trifunovic 18, Doğuş Özdemiroğlu 8, Allman 2, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3, Ata Kahraman, Smith 16, Simonovic 7

1'İNCİ PERİYOT: 28-21

İLK YARI: 54-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-57

Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçını kaybedince alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor evinde Türk Telekom'u yenerek galibiyet hasretine son verdi. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi ilk periyodu 28-21, devreyi 54-39, üçüncü periyodu da 71-57 önde bitirdi. Petkimspor'da Whittaker 31 sayıyla kritik galibiyete büyük katkı yaptı. Petkim bu skorla 6 galibiyete ulaşarak düşme hattına 2 galibiyet fark attı.

Kaynak: DHA

