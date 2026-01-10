Petro'dan Latin Amerika'ya Ortak Ordu Çağrısı - Son Dakika
Petro'dan Latin Amerika'ya Ortak Ordu Çağrısı

10.01.2026 05:16
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için ortak ordu kurulmasını istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Latin Amerika ülkelerine "ortak ordu kurulması" çağrısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, "Narkotik ticaretine adanmış olanlar, saldırı için mükemmel bahane haline geldiler. Bir anda ve işgalin yarattığı tüm türbülansa rağmen, Latin Amerika orduları olarak, kimseye faydası olmayan bu bahaneyi ülkelerimizden çıkarmak için bir araya gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petro, narkotik grupların silahsızlandırılması için Latin Amerika'nın ortak ordu kurması gerektiğini vurgulayarak, "Latin Amerika, onu istikrarsızlaştıran bir aktöre karşı kendini savunmalıdır ve bu, halklarının, silahlı kuvvetlerinin ve devletlerinin birliğini gerektirir." mesajını paylaştı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşısı Ivan Mordisco'nun, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yaptığı ittifak teklifine de tepki gösterdi.

Petro, "Bay Ivan Mordisco'nun önerdiği ittifak ne Venezuela'yı, ne Kolombiya'yı ne de Latin Amerika'yı savunuyor, tam tersine işgal için bir bahane oluyor ve hatta seçimleri sabote etmek ve seçim özgürlüğünü engellemek için kara paralar bile dolaşıyor." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine "sert" tepki gösteren EMC elebaşısı Mordisco, ELN'ye ittifak teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

