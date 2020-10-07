Petrol fiyatları stoklarda artışla düştü - Son Dakika

Petrol fiyatları stoklarda artışla düştü

Hampetrol fiyatları, ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren özel sektör verilerinin ardından düştü.

Hampetrol fiyatları, ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren özel sektör verilerinin ardından düştü. Brent petrolün varil fiyatı 42 doların da altına geriledi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları 1,890 doların da altına indi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 951,000 varil yükseldi. ABD Başkanı Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 951,000 varil yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump 'ın ekonomiyi canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire kesmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 41.91 dolar,Batı Teksas yüzde 0.12 düşüşle 40.04 dolar,altın yüzde 0.39 artışla 1,885.26 dolar,gümüş yüzde 2.92 artışla 23.71 dolar,bakır yüzde 0.18 artışla 6,537.50 dolar,platin yüzde 1.44 artışla 867.60 dolar,paladyum yüzde 0.56 artışla 2,357.97 dolar düzeyindeydi.Altın küresel piyasalarda gerilerken, dövizlerdeki hızlı tırmanış nedeniyle iç piyasada gram altın 477 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,102 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler analizinde. piyasaların "sıtıcılı bir günü geride bıraktığı" vurgulandı ve şöyle denildi: "Uzun süredir beklenen teşvik paketiyle ilgili olarak, dün itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın 'görüşmeleri seçimlerin sonrasına bırakalım' demesinin ardından piyasalarda sert satış yaşandı. "Altının bir süredir yukarı gitmek için en büyük motivasyonlarından biri olan teşvik paketi ihtimalinin seçim sonrasına ertelenmesinin ardından, altın hızla değer kaybetti. "1,913 dolar/onstan seansa başlayan sarı maden, ABD seansına kadar pozitiflik seyrederek 1,921 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. "Başkan Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden teşvik görüşmelerine son verdiğini duyurmasının ardından, likidite ortamının pozitifliğinden beslenen piyasalara da satış getirdi. "Altın bu satış neticesinde 1,874 dolar/onsa kadar geri çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonundaysa 1,878 dolar/onstan dengelenen sarı metal, yüzde 1.7 kayıpla seansı tamamladı. " Gümüş , günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, günlük kaybı yüzde 5.0'in üzerine kadar çıktı. Seansa 24.38 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seans sonunda 23.06 dolar/onstan dengelenerek günlük bazda yüzde 5.4 kaybı yaşamış oldu. "Platin de gümüşün ardından en çok değer kaybeden diğer bir kıymetli maden olarak öne çıktı. 900 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 854 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 5.16 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum ise günün en güçlü duruşunu sergileyen kıymetli madeni olarak öne çıktı. 2,367 dolar/onstan seansa başlayan kıymetli maden, 2,351 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.68 kayıp yazmış oldu. " Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta da alıcıların iştahlarının düştüğü bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.3-0.5 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,825 kg altın, 794 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."



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