Son Dakika Haberleri: Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi
Son Dakika Ekonomi Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi

6 saat önce

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya, gelecek 3 yıl içerisinde ekonomisini petrol dışı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, tarıma yöneldi, System.String[]

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya, gelecek 3 yıl içerisinde ekonomisini petrol dışı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Nijerya İç Gelirler Servisi (FIRS) Başkanı Tunde Fowler, yaptığı açıklamada, 3 yıllık planlama çerçevesinde, Nijerya ekonomisinin yüzde 80'ini, petrol ve doğal gaz haricindeki ekonomiye dayandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ülke ekonomisinin bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüdüğünü ifade eden Fowler, şunları kaydetti:

"Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki sürekli düşüş bizi petrol dışı ekonomiye itti. Bu nedenle Nijerya ekonomisi petrol ve doğal gaz ekonomisinden petrol dışı ekonomiye yöneldi. Planlamalarımıza göre, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Nijerya ekonomik gelirlerinin yüzde 80'i, petrol ve doğal gaz haricindeki ürünlerden gelecek. Bu noktada birinci sırayı tarım üretimi alıyor."

1970'lere kadar ekonomisi tarıma dayalı olan Nijerya'da, petrol krizinin yaşanması ve ülkede yeni petrol rezervlerinin bulunması sonucu tarım ekonomisinin yerini petrol ve petrol ürünleri aldı. Petrol gelirlerinin ülkenin kalkınması, halkın refahı için kullanılmaması ve yolsuzluklar nedeniyle ülke ekonomisi zayıf kaldı.

Nijerya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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