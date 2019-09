Peugeot 508 ailesine hibrid dopingi

CARMEDYA.COM - Yenilenen Peugeot 508'in ülkemizde satışa sunulmasını neklerken, model ailesi hibrid versiyonlarına kavuştu bile.







Peugeot, elektrik destekli modellerle model gamını geliştirirken, yeni WLTP protokolüne göre tüketim ve emisyon salım değerlerine ulaşmayı da başardı.



Yeni Peugeot 508 Hybrid, 29 gram(1) CO²/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan tanıyor. Ailenin station wagon versiyonu 508 SW Hybrid ise 30 gram CO²/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan tanıyor.







Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW'a eşdeğer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO² emisyon salım değerine imza atarken enerji geçiş sürecine büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bu doğrultuda Peugeot, içten yanmalı motora sahip bir otomobil ve şarj edilebilir hibrit bir otomobil arasında eşdeğer bir sahip olma maliyeti ve kullanım sunmayı hedefliyor.







Zenginleştirilen sürüş deneyimi



Yeni sürüş modlarının da katkısıyla yeni Peugeot şarj edilebilir hibrit motorları farklı bir sürüş keyfi sunuyor. Tamamen elektrikli sürüş modu ZERO EMISSION sessizliği ile dikkat çekerken enerjinin tamamını yola aktaran SPORT modu sportif sürüşleri destekliyor. HYBRID modu çok yönlülüğü bir yapı sergilerken, COMFORT modu ise Hybrid modunu kontrollü süspansiyonun konforuyla birleştiriyor.



Yeni Peugeot 508 Hybrid ve 508 Peugeot SW Hybrid 180 HP (132 kW) gücündeki PureTech benzinli motor ile 110 HP (80 kW) elektrik motoru bir arada kullanarak 225 HP (165 kW) toplam sistem gücünü kullanıma sunuyor.



Her iki model de hibrit pazarının en yüksek verimlilik seviyesi ve WLTP normuna göre 29 gram C0²/km emisyon salım değeriyle işletme maliyetlerini optimize ediyor.







Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid modellerinde, BlueHDi 130 EAT8 motor ve şarj edilebilir hibrit versiyon arasında sahip olma ve kullanım maliyetleri eşdeğer (vergilere bağlı olarak). Şirketler için bu maliyet, yüzde 65 hibrit sürüş ve yüzde 35 tamamen elektrikli sürüş oranıyla yılda 30 bin km üzerinden hesaplanıyor. Bireysel kullanıcılarda ise yüzde 50 hibrit ve yüzde 50 tamamen elektrikli olmak üzere yılda 15 bin km üzerinden hesaplanıyor.



11.8kWh kapasiteli batarya WLTP normuna göre sedanda 54 km ve SW versiyonunda 52 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Duvar tipi şarj ile 1 saat 45 dakikadan az sürerken isteğe bağlı olarak 6,6 kW, 32A şarj imkanı da sunuluyor.



EMP2 (Verimli Modüler Platform) platform sayesinde güç aktarma organlarının yanı sıra bataryalar da alandan taviz vermeden yerleştirilmiş. Kabin içi yaşam alanı kadar bagaj hacmi (Peugeot 508 için 487 litre ve Peugeot 508 SW için 530 litre) de içten yanmalı motorla farklılık göstermiyor.



