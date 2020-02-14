PFDK'dan Alexander Sörloth'a 'emsal'siz ceza! - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Alexander Sörloth'a 'emsal'siz ceza! - Son Dakika Spor

PFDK'dan Alexander Sörloth'a 'emsal'siz ceza!

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği karşılaşmasında Baiano'yu ittiği için kırmızı kart gören ve 'kural dışı hareket' başlıklı 43. maddeden sevk edilen Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Alexander Sörloth'a 'emsal'siz ceza!, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği karşılaşmasında Baiano'yu ittiği için kırmızı kart gören ve 'kural dışı hareket' başlıklı 43. maddeden sevk edilen Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi. Kurul, oy çokluğu ile aldığı kararda oyuncuya ayrıca 8 bin 500 TL para cezası kesti.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tahkim Kurulu'na başvurarak cezaya itiraz ettiklerini açıklarken, PFDK'ya sert tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Karar hakkaniyetli olmamıştır. Sörloth'un nasıl kırmızı kart gördüğü herkesin malumu. Daha önce G.Saraylı Gomis ve Beşiktaşlı Pepe de 43. maddeden sevk edilmelerine rağmen 1 maç ceza aldı. PFDK bu emsalleri hiçe sayıp Sörloth'a 2 maç verdi. Bunu hangi vicdan kabul eder" dedi


Tahkim bugün olağanüstü toplanacak


Tahkim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak, Trabzonspor'un itirazını görüşecek. Kurul, bordo mavililerin 'Sörloth'a ağır tahrik vardı' savunmasını kabul ederse ceza 1 maça inecek ve futbolcu, pazar günü Sivas karşılaşmasında oynayabilecek. Ahmet Ağaoğlu'nun 'emsal' gösterdiği Gomis ve Pepe olaylarında şunlar yaşanmıştı: · 19 Nisan 2018'de 0-0 biten F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören ve 43. maddeden PFDK'ya sevk edilen Pepe, 1 maç ceza aldı. · 9 Aralık 2017'de 2-2 biten G.Saray- Akhisar karşılaşmasında kırmızı kart görüp 43. maddeden sevk edilen Gomis, 1 maç ceza aldı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
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