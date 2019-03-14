Pfdk'den 2 Süper Lig Kulübüne Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a para ve bazı taraftarlarının kartlarına bloke cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a para ve bazı taraftarlarının kartlarına bloke cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, Kayserispor Kulübüne de aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi.



Ayrıca, çeşitli gerekçelerle iki kulübün bazı tribündeki taraftarlarının 2'şer maç müsabakalara girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı.



Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Osmanlıspor da çeşitli gerekçelerle para cezası aldı.

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