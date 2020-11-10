Son dakika haber... PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber... PFDK kararları açıklandı

10.11.2020 19:44
Son dakika haber... PFDK kararları açıklandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın, 04.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-YOMRASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YOMRASPOR Kulübünün, 04.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-YOMRASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇORUM FK'nın, 05.11.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK'nın, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK antrenörü CEM YANIK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

EYÜPSPOR Kulübü antrenörü CAN ARAT'ın, 05.11.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında, 05.11.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

İNEGÖLSPOR Kulübü hakkında, 05.11.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.11.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, takım doktorunun ateş ölçümü gözetimine katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

ELAZIĞSPOR Kulübü hakkında, 05.11.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ELAZIĞSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

YOZGATSPOR 1959 FK antrenörü NİHAT TİNEL'in, 05.11.2020 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-YOZGATSPOR 1959 FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü antrenörü OĞUZHAN BİRDAL'ın, 05.11.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-İÇEL İDMAN YURDU SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İÇEL İDMAN YURDU SPOR Kulübü masörü MURAT KALADAĞ'ın, 05.11.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-İÇEL İDMAN YURDU SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

VANSPOR FK'nın, 05.11.2020 tarihinde oynanan VANSPOR FK-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.11.2020 tarihinde oynanan VANSPOR FK-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü başkanı HAKAN GENÇ'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi TANER KARABAL'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ÖZER KARADAŞ'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak yedek kulübesinde yer almasından dolayı FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü AHMET USLU'nun, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, 05.11.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ARTVİN HOPASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."

(İHA)

Son dakika haber... PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Para Cezası, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Spor


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