2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama erkekler normal tepe kategorisinde Alman Philipp Raimund, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kayakla atlama erkekler normal tepe müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Philipp Raimund, ilk turda 135,6, final turunda 138,5 olmak üzere toplamda 274,1 puana ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Polonyalı Kacper Tomasiak'ın 270,7 puanla gümüş madalya aldığı müsabakada, 266'şar puan toplayan Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden bronz madalyayı paylaştı.