Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası

İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski bankeri 18 ay hapis cezasına mahkum etti.



uruşmada, kaçakçılıkla suçlanan eski banka müdürü Jaime Botin ayrıca, 52.4 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve kaçırmaya çalıştığı yapıta el konuldu.