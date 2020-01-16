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Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası
6 saat önce
İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski banka müdürünü 18 ay hapis cezasına mahkum etti.
İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski bankeri 18 ay hapis cezasına mahkum etti.
uruşmada, kaçakçılıkla suçlanan eski banka müdürü Jaime Botin ayrıca, 52.4 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve kaçırmaya çalıştığı yapıta el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:27
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