Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası - Son Dakika Dünya

Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası

6 saat önce

İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski banka müdürünü 18 ay hapis cezasına mahkum etti.

Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası, System.String[]

İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski bankeri 18 ay hapis cezasına mahkum etti.


uruşmada, kaçakçılıkla suçlanan eski banka müdürü Jaime Botin ayrıca, 52.4 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve kaçırmaya çalıştığı yapıta el konuldu.

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Pablo Picasso, İspanya, Banka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:27 
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