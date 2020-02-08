Pierre Loti tepesinde kar manzaraları - Son Dakika

Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
6 saat önce
Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehirde renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Eyüp'deki Pierre Loti Tepesi de kar yağışıyle birlikte beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
(Selim Bayraktar/İHA)
Son Dakika İBB Başkanı İmamoğlu, toplu ulaşıma %35 zam yapıldıktan sonra 'indirimli ulaşım' videosunu sildi Mustafa Ataş, Erdoğan'ın "Gelir ben yıkarım" dediği ev için direniyor: Depreme dayanıklı Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi