Pierre Loti tepesinde kar manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pierre Loti tepesinde kar manzaraları - Son Dakika

Pierre Loti tepesinde kar manzaraları

6 saat önce

Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.

Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehirde renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Eyüp'deki Pierre Loti Tepesi de kar yağışıyle birlikte beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

(Selim Bayraktar/İHA)

Pierre Loti tepesinde kar manzaraları

Pierre Loti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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