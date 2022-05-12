Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı - Son Dakika
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Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı

12.05.2022 17:04

Son dakika haberleri: Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı Ormanlık alanda piknik yapan polis, kendisini ağaca asan genç şahsı ipten aldı Adıyaman'da, yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden polis memuru, kendisini iple ağaca asan genci, ölmekten son anda kurtardı.

Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı

Ormanlık alanda piknik yapan polis, kendisini ağaca asan genç şahsı ipten aldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden polis memuru, kendisini iple ağaca asan genci, ölmekten son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Karadağ Ormanlık alanı içerisinde yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde polis memuru olan Ömer Üzüm, piknik yaptıkları yerin yakınlarında bir gencin kendisini iple ağaca astığını fark etti. Zaman kaybetmeden kendisini asan gencin yanına koşan Polis Memuru Ömer Üzüm, asılı olan genci, kucaklayarak yakınlarından yardım istedi. Ömer Üzüm'ün arkadaşları olan Zeynel Karadağ ile Fahri Deniz bıçağı alarak belirtilen yere geldi. Bıçağı arkadaşlarının elinden alan Polis Memuru Ömer Üzüm, ipi keserek canına kıymak isteyen M.E.D. (18), isimli şahsı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.E.D'nin son anda kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı
Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı
Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı
Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı
Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Piknik yapan polis, bıçakla hayat kurtardı - Son Dakika


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