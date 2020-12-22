Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama (2) - Son Dakika

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama (2)
22.12.2020 13:38
SANIKLAR GELMEDİ, KEŞİF ERTELENDİÜniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında, bugün yapılacak olan keşif, katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuklu bulundukları Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilememesi nedeniyle yarına ertelendi.
SANIKLAR GELMEDİ, KEŞİF ERTELENDİ
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında, bugün yapılacak olan keşif, katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuklu bulundukları Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilememesi nedeniyle yarına ertelendi. Erteleme kararı, mahkeme başkanı tarafından taraf avukatlarına bildirildi.Cezaevi hakkında idari soruşturma başlatılacağı bildirilrken, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Sanıklar cezaevinden getirilemediği için keşif yarın saat 13.30'a bırakıldı. Biraz önce mahkeme başkanı açıkladı, biz de mecbur bugün burada kalacağız" dedi.
Davut CAN/ MUĞLA,
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