Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak
09.11.2020 09:35
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak.
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin
'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı
(32) ile yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak.
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi eski sevgilisine ait çiftlik evinde, üzerine beton dökülmüş halde varil içinde bulaunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.
- İzmir
Son Dakika Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu