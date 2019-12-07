Pınar Karşıyaka: 94-88

STAT: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 7, Berk İbrahim Uğurlu 2, DJ White 11, Samuel Mejia 8, Devin Williams 21, Barış Ermiş 14, Muhsin Yaşar 18, Matthew Lojeski 11, Tarik Phillip 2, Berkan Durmaz

PINAR KARŞIYAKA: James Metecan Birsen 13, Jordan Morgan 20, Brandon Stephan Trice 12, Tony Taylor 15, Amadou Amath Garvey M Baye 13, Semih Erden 8, Yunus Emre Sonsırma 3, David Kennedy 4, Nusret Yıldırım , Onuralp Bitim

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

İLK YARI: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-71

5 FAUL: 38.05 Jordan Morgan, 39.07 Semih Erden ( Pınar Karşıyaka

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftaya lider giren Pınar Karşıyaka'yı heyecan dolu mücadelede 94-88 mağlup etmeyi başardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde lider Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya pota altı etkinliği ile başlayan konuk ekip ilk 3 dakika içerisinde skoru 2-10'a getirdi. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene molaya başvururken, dönüşte toparlanan Bursa temsilcisi, üst üste bulduğu sayılarla farkı eritti ve 6'ncı dakika içerisinde skoru eşitledi: 15-15. Geride kalan bölümde karşılıklı basketler görülürken, ilk periyot 24-24'lük eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta her iki takım da hücum etkinliğini korurken, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Muhsin Yaşar'ın üst üste smaç basketleri sonrası tribün de ayağa kalkarken, taraftar desteğini alan TOFAŞ maçın temposunu artırdı. Pınar Karşıyaka da özellikle Tony Taylor ile Jordan Morgan etkili olurken; TOFAŞ, son saniyelere doğru rakibinin aldığı sportmenlik dışı faulü iyi değerlendirdi ve Barış Ermiş'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla devreyi 46-44'lük üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda da her iki takım, maçta farkın oluşmasına izin vermedi. Televizyon molasına 57-60'lık skor avantajıyla Pınar Karşıyaka girerken, 28'inci dakikanın sonunda skor bir kez daha eşitlendi: 64-64. Muhsin Yaşar'ın üst üste sayılarıyla son bölümde skor etkinliğini sürdüren TOFAŞ karşısında Pınar Karşıyaka, son saniyede Tony Taylor'ın elinden bulduğu üç sayılık basketle kader periyoduna 69-71 önde girmeyi başardı.

Son periyoda Barış Ermiş'in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın iyi oyunuyla skor bulmaya devam etti. Pınar Karşıyaka da hücumda hata yapmazken son 3 dakikaya TOFAŞ'ın 83-82'lik üstünlüğü ile girildi. Devin Williams'ın basketleri sonrası skoru 87-84'e gelirken, Metecan Birsen'in basket-faulü ile skor yeniden eşitlendi 87-87. Devin Williams'ın önce basket-faulden, akabinde de orta mesafeden attığı 5 sayı ile yeniden öne geçen TOFAŞ, skoru bu kez 92-87 yaptı. TOFAŞ maçı ise 94-88'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 8'inci galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.