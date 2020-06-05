Pınar Karşıyakalı Morgan'a Panathinaikos talip - Son Dakika

Pınar Karşıyakalı Morgan'a Panathinaikos talip

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın kalan alacakları ve sözleşmesini uzatma konusunda pazarlığa giriştiği Jordan Morgan'a Yunan devi Panathinaikos da talip oldu.

Pınar Karşıyakalı Morgan'a Panathinaikos talip, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın kalan alacakları ve sözleşmesini uzatma konusunda pazarlığa giriştiği Jordan Morgan'a Yunan devi Panathinaikos da talip oldu. Euroleague'in iddialı ekiplerinden Panathinaikos'un uzun rotasyonu için ABD'li pivotun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Daha önce Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'ın önceliğinin Karşıyaka'da kalmak olduğu belirtildi.

Bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, FIBA Europe Cup'ta 15.5 sayı, 7.0 ribaund ortalamaları yakalayan Morgan'ın kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Ülkemizde daha önce Banvit'te de görev yapan Jordan Morgan, aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. İç transferde daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la söz kesen Karşıyaka'nın sözleşmesi biten Metecan Birsen'le de görüşmeleri sürüyor.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyakalı Morgan'a Panathinaikos talip - Son Dakika Spor
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