Pınar Kaynak cinayeti: Sanığa 25,5 yıl hapis

04.02.2026 16:17
Trabzon'da 9 yıl önceki cinsel saldırı ve cinayet davasında bir sanığa hapis cezası verildi.

TRABZON'da 9 yıl önce ormanda cinsel saldırıya uğrayan, göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 2 sanıktan Mustafa Gülyüz, 25,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Necati Parmak ise beraat etti.

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarmanın yaptığı incelemede, göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. İncelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ı gözaltına aldı. Sorgularında suçlamaları reddeden 2 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'Cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Pınar Kaynak'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örnekleri aldı. Kaynak ile aynı mahallede oturan sanıklardan birinin DNA'sı eşleşince, Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, jandarma tarafından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarındaki ilişki olduğunu söyleyen Gülyüz ve Parmak tutuklandı. Yargılama sonunda sanıklar, 2022 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1 SANIK BERAAT ETTİ

Sanık avukatlarının temyiz başvurusu üzerine karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararı sonrası 2 sanık yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti yeniden görülen davada, Mustafa Gülyüz'ü 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, diğer sanık Necati Parmak'ın ise beraatına hükmetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trabzon, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

